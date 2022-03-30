Москва, 30 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Антироссийские санкции, введённые странами Запада, возвращаются их авторам, заявил 30 марта замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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«Спустя всего несколько недель после введения «адских» санкций против России ожидаемо выяснилось, что они возвращаются на Запад бумерангом», — написал Медведев в личном телеграм-канале.

Он отметил увеличение глобальной инфляции и констатировал начало рецессии в странах Евросоюза, что может распространиться на весь мир, при в условиях, когда цены на топливо растут с космической скоростью.

Медведев обратил внимание, что на Западе всё чаще встречаются мнения, не совпадающие с официальной позиций государств, проводятся стихийные протестные митинги.