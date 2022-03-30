Москва, 30 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Санкции, введённые рядом западных стран, пока не достигают заявленных изначально результатов. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«Очевидно и то, что сами санкции пока не достигают результатов, о которых успели прокричать своими слабеющими от натуги голосами западные политики. Так, блокировка наших банков не принесла существенного результата. А её цель, скажем предельно ясно, в том, чтобы побольнее ударить именно по обычным гражданам России», — написал Медведев.

По его словам, жители России сохранили доступ к российской системе платежей и пользуются ею: «Запрет на экспорт российских энергоресурсов ударил пока только по рядовым западным потребителям — владельцам автомобилей, жильцам домов с газовым отоплением и другим. Что там ещё? Да, конечно, уход продавцов люксового сегмента из нашей страны. Что теперь делать без возможности покупать сумки и шубы за несколько миллионов рублей? Это невосполнимая утрата».