Оренбург, 30 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Из Оренбурга в Луганскую Народную Республику отправлена фура с гуманитарной помощью российским солдатам, которые участвует в специальной военной операции по защите населения Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Пресс-служба администрации Оренбурга Отправка гуманитарной помощи

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«Первая партия необходимой помощи уже выехала в направлении Луганской Народной Республики. Груз состоит из продуктов питания, лекарств и предметов личной гигиены первой необходимости. Общий вес собранного составил 8 тонн. Нам удалось собрать 500 тысяч медикаментов, среди которых обезболивающее, перевязочные материалы, инсулин. Сейчас к отправке готовится уже вторая фура гуманитарной помощи нашим солдатам» , — сказал директор оренбургского регионального Центра ветеранского и военно-патриотического движения «Содружество» Владимир Банников.

Ветеран боевых действий на Северном Кавказе Александр Никифоров отметил, что связь с Луганской и Донецкой Народными Республиками поддерживается ежедневно. Работа ведется напрямую с оренбуржцами, которые там находятся. Они направляют списки продуктов, одежды, медикаментов, которые необходимы жителям и солдатам на данный момент. Эти позиции отрабатываются по максимуму.

Пункт сбора помощи солдатам, которые участвуют в военной спецоперации, работает с 10 марта на базе оренбургского регионального Центра ветеранского и военно-патриотического движения «Содружество». В благотворительности принимают участие представители ветеранских организаций, общественники, предприниматели, школьники и простые жители Оренбурга. Помогают готовить гуманитарную помощь в отправке волонтеры.