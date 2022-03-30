Симферополь, 30 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В лагерях и санаториях Крыма в 2022 году отдохнут 176 юных жителей полуострова, сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым 30 марта. Загрузка детских здравниц может составить 100%.

Lagerpioner.at.ua Лагерь «Пионер». Крым

«Республика Крым по-прежнему стабильно сохраняет социальную направленность детского отдыха, делая акцент на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Детским отдыхом будут охвачены дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения. Не менее чем для 24 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей, 3,5 тысяч детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья будут обеспечены бесплатными путевками в детские лагеря», — сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым — министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

На данный момент, уточнили в пресс-службе, в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, включены 313 организаций. В 2022 году в Крыму будут работать 265 лагерей дневного пребывания и 48 детских оздоровительных лагеря. После отмены эпидемиологических ограничений загрузка летних оздоровительных учреждений может составлять до 100%.

Отметим, что летом 2021 года в Крыму работало265 лагерей дневного пребывания и 42 детских оздоровительных лагеря, в них отдохнула 161 тыс. крымских детей.