Москва, , 10:44 — REGNUM Попытки глобально ограничить Россию проваливаются, хотя стране приходится преодолевать связанные с изоляцией трудности. Об этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал 30 марта в своём телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что Россия, безусловно, столкнулась с реальными трудностями. Страну всё ещё пытаются изолировать от мировых цепочек добавленной стоимости и международного разделения труда. Попытки также направлены на увеличение безработицы и возникновение экономического хаоса.

«Тем не менее глобально ограничить Россию не получается», — констатировал Медведев.

По его словам, Россия подготовилась к таким вполне предсказуемым атакам, чем обидела США и их европейских союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев также отметил, что в мире тает доверие к резервным валютам. Доллар и евро могут лишиться статуса основных мировых резервов — такое предположение больше не кажется фантастикой.

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