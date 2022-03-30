Владимир, 30 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Во Владимирской области дополнительно направлено 290 млн рублей на лекарственное обеспечение льготных категорий населения, из них 85 млн рублей — на приобретение инсулинов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации. Оформит контракты на медикаменты планируют в ближайшее время.

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На отсроченном обеспечении осталось 430 льготных рецептов на лекарства, и в ближайшее время их число должно снизиться ещё на 150. Рецепты на лекарства принимают на отсроченное обслуживание, если в аптеке нет необходимого препарата и невозможно найти ему замену. С осени 2021 года количество рецептов на отсроченном обеспечении уменьшилось в 12 раз.

Дефицит в региональной аптечной сети гормональных препаратов «Л-Тироксин» и «Эутирокс», которые жизненно необходимы для пациентов с заболеванием щитовидной железы, прокомментировал исполняющий обязанности директора регионального департамента здравоохранения Артём Осипов. Он заявил, что запас этих препаратов есть в стационарах медучреждений, и в случае медицинских показаний пациенты будут обеспечены лекарствами в стационарных условиях.

Не менее 40% лекарственных препаратов имеют иностранное происхождение, но значительная их доля производится в Индии и Китае, которые стабильно поставляют продукцию на отечественный фармацевтический рынок. В случае отсутствия препарата лечащий врач сможет скорректировать схему лечения и назначить препарат-аналог.

Большинство препаратов для пациентов, страдающих болезнями системы кровообращения и сахарным диабетом, имеют аналоги. По поручению Минздрава РФ в регионе ведётся замена отсутствующих лекарств препаратами-аналогами.

В медучреждениях региона созданы областные консилиумы, которые будут назначать лекарства в рамках международных непатентованных наименований препаратов. При профильном департаменте начнёт работать комиссия по льготному лекарственному обеспечению.