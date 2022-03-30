Москва, , 10:35 — REGNUM Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев объяснил ажиотаж вокруг сахара и рассказал о мерах по обеспечению им населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM 30 марта.

Сахар

«Ситуация связана в том числе и тем, что оптовики заранее сумели приобрести большие объёмы продукции и неохотно направляли её в розницу, ожидая, что поднимется цена», — пояснил Патрушев в ходе встречи с депутатами Госдумы.

В этой связи был предпринят ряд мер, в том числе ограничения при продаже сахара в одни руки, отметил министр. Кроме того, до 31 августа введён запрет на вывоз сахара из России, в том числе из стран ЕАЭС.

Одновременно изучаются возможности для импорта сахара-сырца, добавил глава федерального ведомства.

«Мы активизировали работу с бизнесом, они ищут новые каналы поставки сахара-сырца из третьих стран. Суда идут в нашу страну», — сказал Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минпромторг заверил, что запасов сахара в России достаточно, а дефицит этого продукта питания в российских магазинах создан искусственно.