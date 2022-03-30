Томск, , 10:34 — REGNUM В Томской области среднемесячная температура в апреле ожидается выше климатической норма на 1−2 градуса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, такие цифры назвал руководитель Томской гидрометцентра Юрий Волков.

Ветки вербы Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

По его словам, во второй половине месяца воздух может прогреваться до 20 градусов тепла. При этом большая часть месяца будет относительно сухой.

«Отсутствие осадков, которые ожидаются лишь в первой декаде апреля, повышает опасность угрозы ландшафтных пожаров в сухой сезон», — отметил Юрий Волков.

Читайте также: В Томской области назвали сроки начала половодья