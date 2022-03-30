Томск, 30 марта, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Томской области среднемесячная температура в апреле ожидается выше климатической норма на 1−2 градуса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, такие цифры назвал руководитель Томской гидрометцентра Юрий Волков.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Ветки вербы

По его словам, во второй половине месяца воздух может прогреваться до 20 градусов тепла. При этом большая часть месяца будет относительно сухой.

«Отсутствие осадков, которые ожидаются лишь в первой декаде апреля, повышает опасность угрозы ландшафтных пожаров в сухой сезон», — отметил Юрий Волков.

Читайте также: В Томской области назвали сроки начала половодья