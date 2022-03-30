Москва, 30 марта 2022, 10:33 — REGNUM Доверие к резервным валютам в мире тает, отказ от доллара и евро не выглядит такой уж фантастической перспективой. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он задавился вопросом, что это за резервы, если обязательства по ним заморожены и фактически пущены в дефолт «волей безумных политиканов, которые готовы принести деньги своих налогоплательщиков на алтарь неведомой победы в войне до последнего украинца».
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