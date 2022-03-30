Москва, , 10:33 — REGNUM Доверие к резервным валютам в мире тает, отказ от доллара и евро не выглядит такой уж фантастической перспективой. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мир просыпается, а доверие к резервным валютам тает, как утренний туман. Отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов не выглядит такой уж фантастической перспективой», — написал Медведев в телеграм-канале.

Он задавился вопросом, что это за резервы, если обязательства по ним заморожены и фактически пущены в дефолт «волей безумных политиканов, которые готовы принести деньги своих налогоплательщиков на алтарь неведомой победы в войне до последнего украинца».

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«Кому они нужны в таком случае? Их даже в оплату контрактов за поставки топлива брать не хотят», — подытожил Медведев.