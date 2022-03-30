Москва, , 10:33 — REGNUM Спустя некоторое время после введения антироссийских санкций все ограничения начали бумерангом возвращаться назад. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Special.goverment.ru

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«Спустя всего несколько недель после введения «адских» санкций против России ожидаемо выяснилось, что они возвращаются на Запад бумерангом. Увеличивается глобальная инфляция. Похоже, что в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир», — написал Медведев.

Он обратил на рост «космическими скоростями» цен на топливо, и назвал очевидным тот факт, что далеко не все страны смогут преодолеть такой спад, несмотря на «истеричные заявления нацлидеров западных стран, брызжущих во все стороны кипящей от негодования слюной»: «Особенно если вспомнить, что последствия прежних экономических кризисов прежде всего ощущались в обычных домохозяйствах».

Медведев подчеркнул, что на сегодняшний день в западных странах уже далеко не всех убеждает мысль, что «солидарность в борьбе за правое дело» важнее личного благополучия: «Об этом говорят не только эксперты и СМИ, но и сами люди. Они выходят на стихийные протесты или напрямую обращаются к своим начальникам».