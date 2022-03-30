Владикавказ, 30 марта, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Северной Осетии задержана местная жительница, которая плеснула краской на баннер, установленный в городе Владикавказе в поддержку Вооруженных сил России. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о «вандализме по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды», сообщили 30 марта в пресс-службе регионального управления МВД.

Keely O'Shannessy Краска

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Баннер был установлен на проспекте Коста во Владикавказе. Информация о его повреждении поступила в полицию. По горячим следам была разыскана подозреваемая. Она оказалась 37-летней жительницей Владикавказа. В совершении акта вандализма злоумышленница созналась.

Теперь ей грозит до трех лет лишения свободы. Для задержанной избрали меру пресечения в виде обязательства о явке в органы внутренних дел.

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