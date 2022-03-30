Уфа, 30 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Экс-директора колледжа заподозрили в незаконном вмешательстве в работу юридического лица в Башкирии. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Ремонт

Сообщается, что весной 2019 году Башкирский аграрно-технологический колледж и ООО «Водолей» заключили договоры на проведение ремонта систем канализации и водоснабжения на общую сумму порядка 300 тысяч рублей.

«В нарушение условий контрактов и действующего законодательства руководитель учебного заведения незаконно, без добровольного волеизъявления подрядной организации, изменил условия договора, подписал акты выполненных работ, которые предприятием фактически не велись. Кроме того, он обязал директора компании подписать документы и потребовал вернуть денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-главу сельсовета обвинили в незаконном предпринимательстве.