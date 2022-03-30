Джакарта, 30 марта 2022, 10:30 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что правительство поставило цель привить 70% населения в апреле 2022 года, сообщает Kompas.
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Цель считается достижимой, потому что в стране прививают до одного миллиона человек в день.
Ранее министерство планировало привить 70% населения страны к июню 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, количество людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии, составило 158 830 466 человек.
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