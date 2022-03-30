Ульяновск, , 10:29 — REGNUM В Ульяновской области план по вакцинации выполнен на 88,5%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

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По данным властей, на 29 марта первым компонентом от COVID-19 привито 702 208 человек, что составляет 88,5% от подлежащего вакцинации населения. В том числе завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами) 545 329 жителей. Ревакцинацию прошёл 121 841 житель Ульяновской области.

Всего в регион передано 889 267 комплектов отечественных вакцин от ковида. В наличии в настоящее время остаётся свыше 177 тыс. доз.

Напомним, что в Ульяновской области, как и в целом по стране, снижается уровень коллективного иммунитета к COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на 25 марта уровень коллективного иммунитета в регионе превышал федеральный показатель (49,7%) и составлял 57,4%. В то же время 18 марта уровень коллективного иммунитета в Ульяновской области составлял 59,3%, 11 марта — 61,4%, 4 марта — 63,7%.

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