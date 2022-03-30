Донецк, 30 марта, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Медики из Сибири, в том числе из Красноярского края, находятся на территории Донецкой Народной Республики, оказывая помощь гражданам в составе сводного медицинского отряда ФМБА России. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 марта в министерстве здравоохранения Красноярского края.

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Специальная автомобильная техника для медиков включает автоколонну из трёх реанимобилей, восьми автомобилей повышенной проходимости, четырёх реанимационных модулей, двух операционных и двух перевязочных.

В посёлке Старобешево на юго-востоке ДНР развёрнут мобильный госпиталь, где сейчас работают 30 специалистов из Сибирского федерального округа. Это травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи, сердечно-сосудистые хирурги, врачи узких специальностей, медсёстры.

«Мобильный отряд ФМБА России будет работать на освобождённых территориях ДНР в круглосуточном режиме и так долго, сколько потребуется», — подчеркнула руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

К медикам могут обратиться все жители ДНР и ЛНР, представители Народной милиции, Росгвардии, российские военнослужащие, дети и все нуждающиеся.

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