Санкт-Петербург, 30 марта 2022, 10:38 — REGNUM ФГУП «Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова» распродаёт свою недвижимость в Петербурге из-за банкротства. Соответствующий лот выставлен на торги, сообщает «Коммерсант».
Общая площадь зданий института составляет 6 тыс. кв. м — на Биржевой линии Василеостровского района, в историческом центре Северной столицы. Стоимость объекта составляет 368,8 млн рублей. Среди семи зданий комплекса есть объекты культурного наследия и историческая постройка. Это означает, что снос комплекса невозможен. Вместе с тем его можно приспособить под гостиницы, офисы или креативные пространства.
Торги за комплекс планируют провести 29 апреля. Эксперты полагают, что размещение и площадь объекта делают лот привлекательным для потенциальных покупателей, несмотря на осложнившуюся экономическую обстановку.
Отметим, что институт признали банкротом еще в 2015 году по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Научно-производственное объединение Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова — многопрофильный институт, занимающийся разработкой, испытанием и производством опытных партий оптических, лазерных и цветных стекол, оптических, лазерных и нелинейных моно‑ и поликристаллов, стеклокерамики, огнеупорной керамики, оптических волокон и изделий на их основе. Институт разработал и внедрил технологии изготовления большинства используемых в российской промышленности неорганических оптических материалов. Материалы, созданные на его площадке, используются в оптическом приборостроении, лазерной технике, технике детектирования и дозиметрии ионизирующих излучений, медицинской и технической эндоскопии.
Читайте ранее в этом сюжете: Корпуса табачной фабрики в Петербурге стали памятником регионального уровня