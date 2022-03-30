Санкт-Петербург, 30 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. ФГУП «Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова» распродаёт свою недвижимость в Петербурге из-за банкротства. Соответствующий лот выставлен на торги, сообщает «Коммерсант».

Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга Здание «ГОИ им. С. И. Вавилова»

Общая площадь зданий института составляет 6 тыс. кв. м — на Биржевой линии Василеостровского района, в историческом центре Северной столицы. Стоимость объекта составляет 368,8 млн рублей. Среди семи зданий комплекса есть объекты культурного наследия и историческая постройка. Это означает, что снос комплекса невозможен. Вместе с тем его можно приспособить под гостиницы, офисы или креативные пространства.

Торги за комплекс планируют провести 29 апреля. Эксперты полагают, что размещение и площадь объекта делают лот привлекательным для потенциальных покупателей, несмотря на осложнившуюся экономическую обстановку.

Отметим, что институт признали банкротом еще в 2015 году по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.