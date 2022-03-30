Москва, , 10:28 — REGNUM Отказ ряда мировых стран от доллара и евро выглядит вполне реалистичной перспективой. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Government.ru

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«Мир просыпается, а доверие к резервным валютам тает, как утренний туман. Отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов не выглядит такой уж фантастической перспективой. Что это за резервы, если обязательства по ним заморожены и фактически пущены в дефолт волей безумных политиканов, которые готовы принести деньги своих налогоплательщиков на алтарь неведомой победы в войне «до последнего украинца»? Кому они нужны в таком случае? Их даже в оплату контрактов за поставки топлива брать не хотят. Наступает эра региональных валют», — написал Медведев.

По его словам, несмотря на желание отдельных геополитических игроков, договариваться о новом финансовом миропорядке всё равно придётся: «И решающее слово тогда будет за теми странами, которые обладают сильной и продвинутой экономикой, здоровыми государственными финансами, надёжной денежной системой. А отнюдь не за теми, кто бесконечно увеличивает свой госдолг, выпуская в оборот не обеспеченные национальным богатством новые и новые бумажки, фиктивные обязательства, по которым дряхлеющие власти в любой момент могут отказать в платеже».