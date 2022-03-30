Лондон, , 10:37 — REGNUM Британская актриса Скарлетт Хефнер (в прошлом Скарлетт Бирн), сыгравшая Пэнси Паркинсон в серии фильмов «Гарри Поттер», вновь стала матерью. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Гарри Поттер с друзьями Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус. 2001. США, Великобритания

Актриса поделилась снимками с новорождёнными близнецами. «Мы с Купером (муж Скарлетт Хефнер — ИА REGNUM) поприветствовали наших дочерей, Мариголд Адель Хефнер и Блоссом Перл Хефнер», — подписала фотографии Хефнер.

ИА REGNUM напоминает, что с 2019 года Скарлет Хефнер состоит в браке с бизнесменом Купером Хефнером, сыном редактора Playboy Хью Хефнера. Пара воспитывает дочь.

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