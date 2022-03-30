Эр-Рияд, 30 марта 2022, 10:27 — REGNUM Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила о приостановке боевых действий в Йемене на время стартующих 30 марта в Эр-Рияде межйеменских переговоров. Об этом со ссылкой на заявление коалиции 29 марта сообщает информационное агентство SPA.
Это решение было принято арабской коалицией в ответ на обращение генсека Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наифа Фалаха Мубарака аль-Хаджрафа, призвавшего все стороны йеменского конфликта приостановить боевые действия на время намеченных в Эр-Рияде на период с 30 марта по 7 апреля консультаций.
Приглашения для участия в переговорах направлялись всем сторонам конфликта, но к настоящему времени в Эр-Рияд ещё не прибыли делегации движения «Ансар Аллах» (хуситы) и ряда других структур.
Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде приветствовал мирную инициативу председателя Высшего политического совета Йемена.
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