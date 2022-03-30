Пекин, , 10:27 — REGNUM Центральный комитет Коммунистической партии Китая (КПК) назначил новых партийных руководителей провинциальных регионов Хубэй, Цинхай и Нинся, сообщает 29 марта агентство Синьхуа.

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Ван Мэнхуэй был назначен секретарем провинциального комитета КПК по провинции Хубэй, говорится в заявлении Центрального комитета КПК. Ин Юн больше не будет занимать эту должность. Синь Чансин, сменивший Ван Цзяньцзюня на его посту, будет исполнять обязанности секретаря провинциального комитета КПК Цинхай, говорится в сообщении.

Лян Яньчунь был назначен партийным руководителем Нинся-Хуэйского автономного района, решил Центральный комитет КПК, также объявив об отстранении Чэнь Жуньэра от должности.