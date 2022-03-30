Якутск, , 10:37 — REGNUM В отдалённые и труднодоступные населённые пункты Якутии доставлены более 707 тыс. тонн грузов или 87% от необходимых товаров и топлива. Проблемы с перевозками угля возникли по направлению Сангар-Нюрба, там необходимо увеличить количество техники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 марта в оперативном штабе региона.

Зимник

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Снижение грузоподъёмности на зимниках Якутии начнётся в начале апреля. До их закрытия необходимо доставить ещё 105 тыс. тонн грузов. В опережающем режиме топливо и товары перевозят в районы, где навигацию летом может осложнить мелководье.

«Важнейшая задача — организация досрочного завоза грузов для бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения и энергетики. В эти дни мы принимаем оперативные решения по наполнению финансовыми ресурсами предприятий коммунального комплекса и других предприятий-участников северного завоза», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство республики обратилось в РЖД с просьбой сделать приоритетной перевозку продуктов питания в Якутию. Для региона, который живёт в условиях сезонных перевозок грузов, очень важна их своевременная доставка. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что северный завоз в регионах России осложняется переменами в логистике транспортных потоков.