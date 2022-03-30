Обнинск, Калужская область, , 10:37 — REGNUM В Обнинске Калужской области возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий работником частной охранной организации. Об этом 30 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Охранник Наталья Хомутова © ИА REGNUM

По версии правоохранителей, в марте 2022 года работник частной охранной организации, находясь в помещении учебного заведения, беспричинно вступил в словесный конфликт с заместителем директора лицея и дважды ударил педагога кулаком в лицо.

По данному факту проводится расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Охраннику ЧОПа грозит до двух лет лишения свободы.

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