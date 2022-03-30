Обнинск, Калужская область, 30 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий работником частной охранной организации. Об этом 30 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Охранник

По версии правоохранителей, в марте 2022 года работник частной охранной организации, находясь в помещении учебного заведения, беспричинно вступил в словесный конфликт с заместителем директора лицея и дважды ударил педагога кулаком в лицо.

По данному факту проводится расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Охраннику ЧОПа грозит до двух лет лишения свободы.