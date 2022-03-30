Томск, 30 марта, 2022, 10:25 — ИА Регнум. На заседании комиссии по профилактике ЧС Томской области названы предполагаемые даты вскрытия рек в регионе. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Ледоход на Оби

Так, лёд на Томи предположительно тронется с 15 по 18 апреля. Несколькими днями позже ледоход начнётся на Оби. По словам начальника департамента защиты населения Сергея Лукина, осложнений в первую волну половодья не ожидается.

«В местах возможных заторов уже проведены ледовзрывные работы и в течение недели закончатся ледорезные. Уточненный прогноз по датам вскрытия рек эксперты подготовят до 5 апреля», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее областные власти утвердили план действий по организованному пропуску паводковых вод. Документ включает более 30 профилактических мероприятий и рассчитан на три весенних сезона.

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