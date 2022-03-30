Балашовский район, Саратовская область, , 10:26 — REGNUM В Саратовской области сотрудника медучреждения подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

Уголовное дело Sledcom.ru

Предполагается, что с 5 марта по 31 августа 2021 года в Балашовском районе медработник документально совмещал должность врача-терапевта, получая соответствующую заработную плату, но обязанности по совмещаемой должности не исполнял. За это время ему была выплачена зарплата в сумме около 195 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, в школе №22 села Нижняя Банновка Красноармейского района Саратовской области педагога отстранили от работы в связи с утерей медицинской книжки по вине работников медучреждения.

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