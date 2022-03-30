Донецк, , 10:24 — REGNUM По Донецку нанесён артиллерийский удар из Новомихайловки. Об этом 30 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В 9:37 из населённого пункта Новомихайловка была открыта стрельба по направлению посёлка шахты «Трудовской» в Донецке и населённого пункта Александровка. Выпущено по пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, Донецк 30 марта был обстрелян из «Града» и «Урагана».