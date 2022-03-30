Херсон, Украина, , 10:24 — REGNUM Двух украинских школьников, которые получили ранения в ходе обстрела киевскими боевиками населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области, спасли военные медики Росгвардии. Об этом 30 марта сообщает «Военно-промышленный курьер».

ВСУ ведут обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Отмечается, что от выпущенного ВСУ снаряда были ранены два ребенка 2007 и 2010 года рождения, первый из которых получил сквозное проникающее ранение брюшной полости, в второй — рваные осколочные раны правой кисти и головы.

«Экстренную помощь раненым оказали медицинские специалисты Росгвардии. Умелыми, своевременными действиями группы медицинского обеспечения, которую возглавляет капитан медицинской службы Л. Вольский, удалось стабилизировать состояние пострадавших, им оказана срочная врачебная помощь», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после этого дети были доставлены в больницу в поселке Великая Александровка и в настоящее время их жизни ничто не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Австралии выделили деньги на поставки оружия на Украину.