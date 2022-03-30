Ростов-на-Дону, 30 марта, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ростовской области вернул государству ещё одно бомбоубежище. Решение опубликовано в картотеке дел, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Сотрудник закрывает дверь в тамбур-шлюз бомбоубежища

С иском в суд обратилась военная прокуратура Южного военного округа в лице территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской области.

«Признать недействительной сделкой договор купли-продажи от 31 декабря 2010 года в части включения в него бомбоубежища <…> Применить последствия недействительности сделки — признать отсутствующим право собственности общества с ограниченной ответственностью «Хлебозавод Юг Руси» <…> на бомбоубежище <…>, расположенное [в переулке Братском]. Признать право федеральной собственности на бомбоубежище <…>« — сказано в решении суда.

В законную силу решение суда пока не вступило.

ИА REGNUM сообщало, что ранее Ростовский областной суд удовлетворил исковое заявление прокурора Первомайского района Ростова-на-Дону и вернул государству бомбоубежище вместимостью 700 человек, оказавшееся в частных руках.