Санкт-Петербург, 30 марта, 2022, 10:24 — ИА Регнум. На промышленном предприятии на юге Санкт-Петербурга произошел разлив 200 литров нейтрализованной соляной кислоты, который оперативно локализовали. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

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По данным ИА REGNUM, 30 марта в 08:57 мск поступило сообщение о происшествии на территории предприятия на улице Коли Томчака, д. 9.

«При проведении работ по утилизации произошел разлив 200 литров нейтрализованной соляной кислоты на площади 30 кв. метров. Разлив локализован, производится засыпка песком с последующей утилизацией», — сообщили в Главке МЧС.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения и специалисты Передвижной химико-радиометрической лаборатории.

«Пострадавших, а также угрозы людям нет», — подчеркнули в ведомстве.