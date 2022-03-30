Оренбург, 30 марта, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Оренбурге мошенники обманули вкладчицу рухнувшей 25 лет назад финансовой пирамиды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Деньги

По данным ведомства, женщине позвонил по телефону неизвестный, который представился сотрудником организации по возмещению утраченных денежных средств, вложенных в финансовую пирамиду свыше 25 лет назад. Он проинформировал о том, что пенсионерке положена компенсация в размере 1,090 млн рублей. Однако для ее получения необходимо внести денежные средства за открытие банковской ячейки, внести страховой взнос и оплатить проценты за перевод.

Оренбурженка действовала по инструкции незнакомца и в течение 20 дней перечислила 460 тыс. рулей. Компенсацию женщина так и не получила. Поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители предостерегают граждан и просят не выполнять никаких действий по инструкции телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись.