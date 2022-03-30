Чебоксары, 30 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Чувашии произошла авария с участием бетономешалки. В результате ДТП водитель погиб, по данному факту проводится проверка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло в Ибресинском районе днём 29 марта на 92-м км дороги «Аниш» (Ибреси — Канаш). По данным надзорного ведомства, грузовой автомобиль (бетономешалка), используемый дорожно-строительной компанией из Тюменской области, съехал в кювет.

Предварительно правоохранители установили, что 52-летний уроженец Тюменской области, работник организации, не справился с управлением. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до приезда врачей скорой помощи.

Прокуратура организовала проверку для установления обстоятельств и причин ДТП, в ходе которой также дана оценка соблюдению требований охраны труда на предприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупная авария произошла на федеральной трассе в Моргаушском районе Чувашии. 22 марта в результате столкновения микроавтобуса с иномаркой травмы получил один человек.

Подробнее:На федеральной трассе в Чувашии в ДТП попал микроавтобус с пассажирами