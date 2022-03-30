Москва, 30 марта, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Минсельхоз России рассчитывает на достойный урожай, передаёт корреспондент ИА REGNUM 30 марта.

Алексей Колчин ИА REGNUM Урожай

«В целом рассчитываю на достойный урожай», — отметил в ходе встречи с депутатами Госдумы глава Министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Он отметил, что состояние озимых лучше, чем по 2021 году.

«Что даёт нам возможность в принципе с уверенностью смотреть в будущее», — указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в России аграрии собрали рекордный урожай плодов и ягод в размере 3,9 млн тонн. По данным Минсельхоза РФ, это на 7% выше показателя 2020 года. Кроме того, в прошлом году российские сельхозпроизводители собрали более 115 млн тонн зерна.

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