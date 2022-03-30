Александр Белов, 30 марта 2022, 17:34 — REGNUM До начала специальной операции России по денацификации Украины цели США были в целом ясны: Вашингтон стремился сдержать любые действия Москвы в бывшей советской республике, однако сегодня очевидно, что сдерживание провалилось. В ответ на операцию США и ЕС ввели жесточайшие санкции против России. Тем не менее стремление что-либо противопоставить действиям Кремля затмило для Вашингтона понимание того, в чем состоят его цели и как их лучше добиваться.

Путин и Байден
Путин и Байден
Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместо призывов к смене режима, которые, как показал опыт Ирака и Ливии, почти никогда не давали желаемых результатов, Вашингтон должен добиться двух четких целей: в ближнесрочной перспективе не дать России успешно довести свою операцию до конца, при этом избежав эскалации конфликта, тогда как в долгосрочной перспективе США необходимо таким образом сформировать поведение России, чтобы минимизировать риски для своих геополитических целей и международной стабильности, а также сократить потенциал будущего конфликта в регионе, пишет старший политолог корпорации RAND Самуэл Чарап в статье, вышедшей 30 марта в Foreign Affairs.

Солдаты России
Солдаты России
Mil.ru

На данный момент вероятность того, что «мужественное сопротивление» Украины, которой, оказывая давление на Россию, помогает Запад, сможет остановить продвижение российских войск, не говоря уже о том, чтобы поспособствовать смене власти в России, мала. Если не заключить то или иное соглашение с Кремлем, самым лучшим исходом станет затяжной конфликт, в котором Москва, скорее всего, в любом случае одержит верх.

Кроме того, такое противостояние поспособствует дальнейшему обострению враждебности между Россией и Западом, что подорвет достижение долгосрочных интересов США в обеспечении региональной и мировой стабильности. Если же операция на Украине затянется на месяцы, США будет очень сложно — или даже невозможно — достичь их ближне‑ и долгосрочные цели, в связи с чем Вашингтону, как бы неприятно ему это ни было, рано или поздно придется через переговоры договариваться о прекращении специальной операции.

Стороны, уверен Чарап, уже сделали шаги навстречу договоренности, однако они уже столкнулись с непреодолимыми преградами на пути к соглашению: Москва выдвинула такие требования, согласиться с которыми Киев не может.

Вашингтон может помочь выйти из этого тупика. Соединенные Штаты и их европейские партнеры могли бы использовать рычаги воздействия, созданные ими с помощью санкций, чтобы заставить Россию отказаться от своих максималистских требований, ослабив некоторые санкции в поддержку мирного соглашения, которое не было бы неприемлемым для Киева.

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. 2022
Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. 2022
Tccb.gov.tr

В целом же в регионе, указывает Чарап, США должны играть вдолгую: не способствовать затягиванию спецоперации, к чему призывают некоторые западные наблюдатели, а добиваться долгосрочной стабильности и мира на Украине. Так Россия из-за изоляции не превратится в огромный аналог Северной Кореи, что будет противоречить интересам США. Достижение этого соглашения не повлечет за собой новой разрядки в отношениях с Россией или прекращения напряженных, а порой и враждебных отношений. Наоборот, это установит минимальную стабильность среди противников.

Более того, Чарап обратил внимание на то, что важно не спровоцировать превращение России, столкнувшейся с большими экономическими проблемами, в деструктивный фактор в международных отношениях: слабая Россия, неспособная контролировать свою территорию и большой ядерный арсенал, будет представлять серьезную угрозу национальной безопасности США. А нестабильность в России нанесет экономический ущерб нескольким бывшим советским республикам в Центральной Азии, которые по-прежнему сильно зависят от денежных переводов из Москвы и других экономических связей с ней.

Не стоит забывать и о том, что при таком развитии событий Россия окажется в еще большей зависимости от Китая, что бы ни делал сейчас Вашингтон, тогда как США заинтересованы в том, чтобы избежать новой двухполярности. Россия, полностью зависящая от Китая, и Китай, готовый поддержать нынешний режим в России, могут привести их к фактическому союзу, который будет противостоять Соединенным Штатам и их союзникам. Такой исход может усугубить проблемы Вашингтона в его долгосрочной конкуренции с Пекином.

Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Kremlin.ru

И хотя целый ряд западных аналитиков и политиков в Вашингтоне призывает администрацию президента США Джо Байдена к тому, чтобы Белый дом начал проводить курс на смену режима в России, такие шаги — или даже молчаливое с ними согласие — могут обернуться неприятными последствиями для Вашингтона, его союзников, Украины и российского народа.

В краткосрочной перспективе стремление к урегулированию путем переговоров может помешать неожиданной победе России. В долгосрочной перспективе Соединенные Штаты хотят стабильности и мира на Украине и вокруг нее, а также сделать так, чтобы Москва заплатила за свои действия, но не превратилась в изгоя на международной арене. Для достижения этих краткосрочных и долгосрочных целей США потребуется хладнокровие.