Москва, 30 марта, 2022, 10:20 — ИА Регнум. За 2021 год товарооборот между Москвой и Турцией превысил $14,8 млрд, что на 66,7% больше, чем в 2020 году, сообщается на портале мэра столицы.

ИА REGNUM Россия и Турция

В прошлом году Москва экспортировала в Турцию товаров несырьевого неэнергетического сектора на 30,2% больше, чем годом ранее. Повышенный спрос со стороны Турции на товары машиностроительной отрасли — на механическое оборудование и технику.

Отмечается, что Москва входит в пятерку лидеров среди российских экспортеров несырьевых неэнергетических товаров в Турцию.

В свою очередь Москва чаще всего приобретала у Турции швейную и трикотажную одежду, обувь и моющие средства. Объем импорта за год составил $2,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва и Анкара находятся в постоянном диалоге по улучшению условий ведения бизнеса.

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