Канберра, 30 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. После ознакомления с обнародованным 29 марта бюджетом Австралии на 2022 финансовый год, высокопоставленные функционеры Лейбористкой партии заявили, что правительство страны под руководством Скотта Моррисона разоряет экономику и финансы в попытке перед майскими выборами попросту «скупить голоса избирателей». Об этом 30 марта сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

По мнению казначея Джима Чалмерса из теневого правительства лейбористов, опубликованный бюджет является «актом политического отчаяния» и краткосрочной победой. Политик также отметил, что неспособность решить более глубокие экономические проблемы Австралии создаст проблемы во второй половине финансового года.

«Скотт Моррисон в какой-то момент за последние несколько недель неожиданно проснулся и его осенило, что скоро он должен объявлять о дате выборов и поэтому надо что-то такое срочное предпринять», — сказал Чалмерс в интервью Nine News.

По его словам, правительство Моррисона бросило все свободные деньги, чтобы залатать финансовые дыры до мая, то есть до момента проведения парламентских выборов.