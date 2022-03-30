Ростов-на-Дону, 30 марта, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Труженики села в Ростовской области получат 7,9 млрд рублей поддержки. Средства будут направлены из бюджетов двух уровней — федерального и регионального. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

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«Средства бюджета, которые направлены селянам как из областного, так и из федерального бюджетов, в этом году беспрецедентны. Объем поддержки увеличен до 7,9 млрд рублей, 5,5 млрд из них – деньги регионального бюджета. Это достаточно крупная сумма за последние десять лет», — сказал глава региона в эфире телеканала «Дон 24».

Аграрии смогут получить субсидии на развитие сельскохозяйственных территорий, закупку сельхозтехники. Льготное кредитование под 5,5% годовых позволит земледельцам привлечь кредитов на 14 млрд рублей.

ИА REGNUM сообщало, что губернатор Ростовской области с уверенностью заявил о создании продовольственной безопасности на Дону и в России.