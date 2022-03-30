Брюссель, 30 марта, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Еврокомиссия готова организовать «зелёные коридоры» для поставок продовольствия на Украину через Польшу. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, сообщает 30 марта испанская газета ABC.

Silar На польско-украинской границе. Флаги Польши, Евросоюза и Украины

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В Еврокомиссии полагают, что специальные торговые маршруты помогут снизить влияние конфликта на Украине на поставки продовольствия. Экспорт сельхозпродукции возможен через Балтийское море и порты в Польше. По словам Войцеховского, такую идею поддержал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Он подтвердил мне, что готов сделать всё возможное для поддержки Украины», — сказал Войцеховский.

Через предложенные Еврокомиссией коридоры из Европы на Украину может будет доставлять продукты питания, говорится в публикации. Еврокомиссар подчеркнул, что первоочередная задача — помощь украинским беженцам. Все коммерческие перевозки до польской границы в нынешних условиях можно считать «деятельностью с высоким риском», отметил он.

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