Канберра, 30 марта, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Еще несколько недель назад, в феврале, жители северных районов самого населенного штата Австралии Новый Южный Уэльс столкнулись с разрушительными последствиями наводнений после прокатившихся по территории ливней. Сегодня эти же районы вновь пострадали от наводнений и, как отмечают местные власти, такая ситуация будет продолжать еще несколько недель. Об этом 30 марта сообщил телеканал Nine News.

Рис. 1. Общий вид установки «Атлант» (Австралия)

Выступивший на пресс-конференции исполняющий обязанности премьер-министра Нового Южного Уэльса Пол Тул заявил, что дождливая погода сохранится в течение всего апреля, что может привести к очередному подъему паводковых вод.

«Мы можем оказаться в такой ситуации снова через несколько недель», — заявил Тул.

В Бюро метеорологии Австралии сообщили, что климатическое явление Ла-Нинья, из-за которого выпадает большая часть осадков, «слегка ослабло» за последние две недели. Ожидается, что оно завершится к концу мая.