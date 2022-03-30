Ижевск, 30 марта, 2022, 10:13 — ИА Регнум. По итогам 2021 года в Удмуртии было проведено 528 антикоррупционных проверок. К дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений привлечено 162 должностных лица, трое были уволены в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба правительства республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Проверки проходили в рамках реализации мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2021−2024 годы. В вопросах противодействия коррупции особое внимание было уделено межведомственному взаимодействию, а также совместной работе органов власти с правоохранителями и контролирующими органами по выявлению и пресечению коррупционных нарушений.

ИА REGNUM напоминает, в феврале текущего года Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о взыскании денег чиновников с банковских счетов, если сумма поступлений выше дохода за три года, а законность получения денег не доказана. Средства изымаются в государственную казну.

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