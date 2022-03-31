Брянск, 31 марта, 2022, 09:57 — ИА Регнум. На реализацию национальных проектов в Брянске в 2021 году из бюджетов всех уровней было направлено 2,9 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Пресс-служба Брянской городской администрации Строительство школы

В рамках пяти проектов, в которых активно участвовал город, были капитально отремонтированы 28 дорог, открылись два новых детских сада и две ясельные пристройки, новый корпус для ДШИ №3, благоустраивались скверы во всех районах Брянска. Продолжается строительство объездной магистрали, моста на набережной, школы-тысячника.

По региональной программе «Инициативное бюджетирование» за счёт 41 млн рублей областного бюджета благоустроено 24 общественных места. В 2022 году на конкурсный отбор по этой программе жители Брянска подали 49 заявок-проектов на благоустройство.