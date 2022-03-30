Туньси, Китай, 30 марта, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Незаконные односторонние антироссийские санкции США и их союзников являются контрпродуктивными. Это 30 марта отметили в ходе переговоров в Туньси министр иностранных дел Росси и Китая Сергей Лавров и Ван И, передает пресс-служба МИД РФ.

МИД России Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И

«Стороны отметили контрпродуктивный характер незаконных односторонних санкций, введенных в отношении России США и их сателлитами», — говорится в сообщении пресс-службы по итогам встречи глав МИД двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что в условиях серьезных изменений в международной обстановке с начала года отношения между Россией и Китаем смогли выдержать эти новые испытания.