Пекин, 30 марта, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России СергейЛавров и его китайский коллега Ван И на встрече в КНР обсудили ситуацию на Корейском полуострове, сообщили 30 марта в российском дипведомстве.

Mid.ru Ван И и Сергей Лавров

«Рассмотрен ряд важных тем глобальной и региональной повестки дня, включая текущее положение дел в Афганистане, Центральной Азии, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, на Корейском полуострове», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 марта Ван И заявил, что отношения Китая и России, несмотря на многочисленные трудности и испытания, демонстрируют твердую тенденцию развития.

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