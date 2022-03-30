Владикавказ, 30 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Северной Осетии в 2022 году запланировано строительство ряда организаций здравоохранения в малых населенных пунктах. Финансирование проектов пойдет на выделенные республике денежные средства по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Общая сумма субсидии составила 369 млн рублей, сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Rkursk.ru ФАП

«В этом году по линии Минздрава построят амбулаторию в селении Карман-Синдзикау, а в Бекане появится новый фельдшерский пункт. Еще три объекта ожидает капитальный ремонт», — написал глава субъекта РФ в своем Telegram-канале.

Как уточнил Меняйло, отремонтированы будут поликлиника в Кировском районе, амбулатория в станице Луковская и фельдшерско-акушерский пункт в селении Цаликово. Помимо этого, на выделенные средства по программе модернизации первичного звена здравоохранения будет закуплен транспорт и медоборудование.

По данным главы Северной Осетии, в 2021 году по данной программе было построено четыре новых объекта здравоохранения и произведен ремонт ещё шести.