Москва, 30 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) на данный момент не заинтересована в исключении Российского футбольного союза (РФС) из состава организации. Об этом 30 марта сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Marcello Casal Jr Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе

Отмечается, что такое развитие событий — наименее вероятное, а позиция ФИФА состоит в том, чтобы после нормализации ситуации договариваться о возвращении России.

Также отмечается, что на конгрессе ФИФА может быть принято решение либо оставить в силе действующие санкции против РФС, либо приостановить деятельность РФС в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, конгресс ФИФА состоится 31 марта в Катаре. В нём примет участие делегация РФС во главе с генеральным секретарём организации Александром Алаевым.