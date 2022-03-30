Благовещенск, 30 марта 2022, 10:13 — REGNUM В столице Приамурья не могут продать трёхзвёздочную гостиницу «Зея», которая принадлежит МП «Муниципальный центр международного сотрудничества». Её дважды выставляли на аукцион с начальной стоимостью 406 млн рублей, сообщило АСН24.
Читайте также: Мэрия Благовещенска продаёт гостиницу в центре города
Здание продают вместе с инвентарём, но желающие его купить пока не нашлись. Передать объект в частные руки пытаются с помощью электронного аукциона.
Как сообщало ИА REGNUM, в гостинице 140 номеров, её общая площадь — более 7,5 тыс. квадратных метров. Здание находится в центре Благовещенска, к продаже его подготовили в декабре 2021 года.