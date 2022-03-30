Благовещенск, 30 марта, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В столице Приамурья не могут продать трёхзвёздочную гостиницу «Зея», которая принадлежит МП «Муниципальный центр международного сотрудничества». Её дважды выставляли на аукцион с начальной стоимостью 406 млн рублей, сообщило АСН24.

Фотографии из архива А. Кондрашова Макет гостиницы

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Здание продают вместе с инвентарём, но желающие его купить пока не нашлись. Передать объект в частные руки пытаются с помощью электронного аукциона.

«К сожалению, она пока не продалась два раза, не было желающих ее купить. Если гостиница будет продана и там будет создана гостиница мирового уровня, будут вложены деньги частные и мы получим, например, ещё одну гостиницу с мировым именем, то это будет, конечно, хорошо для развития туристической привлекательности нашего города», — отметил во время эфира в соцсетях заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в гостинице 140 номеров, её общая площадь — более 7,5 тыс. квадратных метров. Здание находится в центре Благовещенска, к продаже его подготовили в декабре 2021 года.