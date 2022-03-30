Уфа, , 10:12 — REGNUM Свыше 1,5 млн человек являются получателями социальной поддержки в Башкирии. Об этом 30 марта сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на заседании государственного собрания республики.

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«На эти цели из федерального и республиканского бюджета в 2021 году было выделено около 48 млрд рублей», — заявил он.

Чиновник напомнил, что в регионе была определена новая льготная категория граждан «Дети войны». В результате 173 тысяч человек получили единовременную денежную выплату.

Кроме того, в республике государственную поддержку в виде сертификатов на газификацию жилых домов предоставляют участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также людям с ограниченными возможностями и семьям с детьми-инвалидами и многодетным семьям.

«Такой мерой уже воспользовались 6055 человек», — пояснил Назаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что миграционный прирост в прошлом году в Башкирии составил порядка 15 тысяч человек, что является рекордом за восемь лет.