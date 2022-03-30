Томский район, Томская область, 30 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Магадаевском кедровнике под Томском, который признан памятником природы, число поражённых деревьев с прошлого года увеличилось вдвое. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центре управления регионом со ссылкой на жалобу местного жителя.

Кедр

По словам томича, проблема существует уже пять лет, но мер не предпринимается. В связи с этим на территории лесного массива будет проведено инструментальное лесопатологическое обследование. Полученные данные лягут в основу обоснования необходимых работ.

По словам начальника отдела в департаменте лесного хозяйства Максима Егорова, любые санитарно-оздоровительные мероприятия в припоселковых кедровниках запрещены без согласования с Рослесхозом.

«Мы не можем самостоятельно что-либо делать с заражёнными деревьями. Об этапах борьбы с усыханием темнохвойных лесов будем сообщать жителям на официальных площадках регионального департамента лесного хозяйства», — отметил он.